"Нафтогаз" хотят лишить права принимать решения по дивидендам своих "дочек"

Законопроект о госбюджете на 2024 год предлагает установить обязанность для компаний, 50 и более процентов акций которых принадлежат "Нафтогазу", уплатить дивиденды за 2023 год непосредственно в госбюджет в размере не менее 90%, в срок до 1 июля 2024 года.

Об этом говорится в дайджесте аналитиков-консультантов по вопросам корпоративного управления SOE Weekly для ЭП.

Как отмечают эксперты, этот законопроект устанавливает отдельные требования именно к "Нафтогазу", что не может считаться надлежащей практикой.

"Украина уже прибегала к практике установления отдельных правил для отдельных госкомпаний в прошлом, но в последние годы в значительной степени прекратила использовать такой подход", - говорится в дайджесте.

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Законопроект также устанавливает требования к остальным госкомпаниям, находящимся в прямой собственности государства, а также их дочерних компаний, по уплате до 1 июля 2024 года дивидендов за 2023 год непосредственно в госбюджет, так же устанавливая минимальный размер 90%, но только в случае, если эти госкомпании не примут решение о выплате дивидендов самостоятельно до 1 мая 2024 года.

"Представляется, что, по крайней мере технически, остальные госкомпании имеют возможность самостоятельно принять решение о выплате дивидендов по своим "дочкам", в то время как для "Нафтогаза" такого права даже не предусмотрено. Вместе с тем непонятно, смогут ли другие госпредприятия отклоняться от минимального норматива выплаты дивидендов в размере 90%", - поясняют эксперты.

Они отмечают, что закон о госбюджете на 2023 год содержал такое же положение о порядке выплаты дивидендов госкомпаниями и их "дочками", но не устанавливал отдельных правил для дочерних компаний "Нафтогаза".

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При этом практика, которая соответствует Рекомендациям ОЭСР по корпоративному управлению госпредприятиями, предусматривает, что дивиденды должны выплачиваться на консолидированной основе на уровне материнской компании.

В свою очередь, практика, когда дочерние компании платят дивиденды непосредственно в госбюджет (а не в материнскую компанию), нарушает принцип равных условий между госкомпаниями и частными компаниями.

"Такая практика является следствием существующего в Украине законодательства, регулирующего деятельность госкомпаний, в частности Закона "Об управлении объектами государственной собственности". Также, это не соотносится с общим корпоративным законодательством Украины, применяемым к частным компаниям, по которому решение о дивидендах принимает непосредственный владелец.

В случае дочерних компаний "Нафтогаза" таким непосредственным владельцем должен быть "Нафтогаз", а не правительство. Такое положение дел также не соответствует руководящим принципам ОЭСР, которыми прямо указано, что практика деятельности госкомпаний должна соответствовать общепринятым корпоративным нормам", - говорится в дайджесте.

Ранее сообщалось, что среди обязательств Украины в рамках текущей программы МВФ - принятие закона, который должен привести систему корпоративного управления в соответствие с Рекомендациями ОЭСР по корпоративному управлению госпредприятий (законопроект № 5593-д).

Одним из предложенных усовершенствований в законопроекте № 5593-д является внедрение надлежащей дивидендной политики для госкомпаний, что, в частности, в подобных ситуациях предусматривает устранение существующей практики и введение выплаты дивидендов на консолидированной основе.

Также сообщалось, что недавно США настояли на том, чтобы украинская власть приняла законопроект № 5593-д в соответствии с рекомендациями ОЭСР до осени 2023 года как приоритетную реформу.

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Экономическая правда