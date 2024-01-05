НАПК начало процедуру мониторинга образа жизни президента "Энергоатома"

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало процедуру мониторинга образа жизни президента "Энергоатома" Петра Котина, на тещу которого в 2023 году было записано имение под Киевом за почти 7 млн грн.

О проведении проверки НАПК говорится в письме, которое обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.

Проверка начата на основании обращения народных депутатов, которые, в свою очередь ссылались на расследование проекта СХЕМЫ (Радио Свобода).

"Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции осуществляет мониторинг образа жизни субъектов декларирования на основании информации, полученной от физических и юридических лиц, а также из медиа и других открытых источников информации, которая содержит сведения о несоответствии уровня жизни субъектов декларирования задекларированным ими имуществу и доходам", - говорится в письме.

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Напоминаем:

Журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свободы" выяснили, что 70-летняя теща президента государственного предприятия "НАЭК Энергоатом" Петра Котина приобрела недвижимость и землю под Киевом во время полномасштабной войны, официально не имея на то собственных доходов.

Летом 2023 года родственница Котина стала обладательницей двухэтажного дома площадью почти 300 квадратных метров. В целом дом и земля под ним обошлись теще президента "Энергоатома" в 7 млн грн.

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Процедура мониторинга образа жизни предусматривает конфискацию приобретенных активов в случае, если их стоимость не соответствует официальным доходам.