Microsoft стала найдорожчою компанією світу, випередивши Apple

getty images

Корпорація Microsoft випередила Apple і стала найдорожчою компанією в світі за ринковою капіталізацією завдяки глибокій зосередженості на генеративному штучному інтелекті (ШІ), секторі, який користується все більшою прихильністю інвесторів.

Про це повідомляє Reuters.

Технологічний гігант, який разом із Nvidia і Amazon приділяв значну увагу штучному інтелекту, пережив значне зростання ринку за останній рік. Ринкова вартість Microsoft зросла більш ніж на 1 трильйон доларів.

Згідно з даними LSEG, ринкова капіталізація Microsoft становила 2,887 трлн доларів, що є найвищим показником за всю історію, тоді як ринкова капіталізація Apple становила 2,875 трлн доларів станом на закриття в п’ятницю 12 січня після піку в 3,081 трлн доларів 14 грудня.

Реклама:

Корпорація Microsoft включила технологію OpenAI у свій набір програмного забезпечення для підвищення продуктивності. Цей крок допоміг відновити бізнес хмарних обчислень у липні-вересні 2023 року.

Apple, з іншого боку, стикається з проблемами через падіння попиту, зокрема на її флагманський продукт, iPhone. Компанії особливо важко в Китаї, ключовому ринку, де відновлення економіки після пандемії COVID-19 було млявим, а конкуренція з боку Huawei, що відроджується, посилюється.

Інші технічні гравці, орієнтовані на ШІ, такі як Nvidia, Meta Platforms і Alphabet, також спостерігали значний стрибок у своїй ринковій капіталізації минулого року.

Реклама:

Економічна правда