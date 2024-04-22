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Украинцы стали покупать больше авто премиум-класса: где больше всего покупали

Понедельник, 22 апреля 2024, 09:46 - Артур Крыжный

За три месяца с начала года украинцы приобрели более 2,8 тысячи новых авто премиум-класса, что на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

Однако, в этом году премиальные авто охватили 17% рынка новых легковушек, однако в прошлом году их доля составляла почти 25%.

Большая часть (51%) реализованных в І квартале премиальных авто приобрели жители города Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

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Самыми популярными брендами в премиум-сегменте авторынка стали:

  • BMW - 736 ед;
  • Lexus - 491 ед;
  • Audi - 421 ед.

Напомним:

В I квартале 2024 года украинский автопарк пополнили почти 11,9 тыс авто на электротяге (BEV). Это в 2,4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

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В течение I квартала 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на авто китайского производства увеличился на 75%.

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