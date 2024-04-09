Дочерняя компания PepsiCo в России увеличила прибыль почти втрое

Компания "Вимм-Билль-Данн" (ВБД), объединяющая молочные активы PepsiCo в РФ, в 2023 году получила чистую прибыль в 8,8 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году (3,36 млрд рублей).

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Выручка увеличилась на 10% до 128,8 млрд рублей со 117,17 млрд рублей. Это самые высокие темпы роста за последние годы.

Валовая прибыль повысилась до 40,8 млрд рублей с 34,5 млрд рублей год назад, прибыль от продаж - до 11,3 млрд рублей с 7,5 млрд рублей соответственно.

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Еще одна "дочка" PepsiCo - "ПепсиКо Холдингс" (производство безалкогольных напитков) снизила чистую прибыль до 34,578 млрд рублей с 36,79 млрд рублей годом ранее, но показала высокие темпы роста выручки - на 12,1% до 209,183 млрд рублей против 186,556 млрд рублей в 2022 году.

Прибыль от продаж компании повысилась до 45 млрд рублей с 44,9 млрд рублей, валовая прибыль - до 99,4 млрд рублей против 93,5 млрд рублей.

Напомним:

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