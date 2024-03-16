SpaceX будує мережу "шпигунських" супутників для розвідки США - Reuters
Компанія SpaceX, що була заснована Ілоном Маском будує мережу з сотень супутників-шпигунів за засекреченим контрактом з розвідувальним агентством США.
Про це повідомляє Reuters з посилання на 5 джерел, знайомих із програмою.
Контракт SpaceX стосується нової потужної шпигунської системи з сотнями супутників, які можуть працювати як рій на низьких орбітах.
Супутники можуть відстежувати цілі на землі і ділитися цими даними з американською розвідкою і військовими, повідомили джерела. Це дозволить уряду США швидко отримувати безперервні знімки діяльності на землі майже в будь-якій точці земної кулі, допомагаючи розвідці і військовим операціям.
За інформацією, сума контракту, який ще у 2021 році був підписаний з Національним розвідувальним управлінням, агентством, яке управляє супутниками-шпигунами становить 1,8 млрд дол.
За словами джерел, у разі успіху ця програма значно розширить можливості уряду і військових США швидко виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі.
Плани показують ступінь участі SpaceX у розвідувальних і військових проєктах США та ілюструють глибші інвестиції Пентагону у великі супутникові системи на низьких орбітах, спрямовані на підтримку сухопутних військ.
Запланована мережа Starshield є окремою від Starlink.
Нагадаємо:
14 березня компанія SpaceX здійснила запуск своєї гігантської ракети Starship майже на орбіту Землі. Але при поверненні на Землю втратила з ним зв'язок.
Економічна правда