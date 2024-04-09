Фонд поддержки энергетики Украины за два года собрал более 410 миллионов евро
За два года в Фонд поддержки энергетики было привлечено от международных партнеров более 410 миллионов евро. На счет поступило более 393 миллионов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
"По состоянию на 9 апреля удалось привлечь в Фонд более 410 миллионов евро из 13 стран-партнеров и международных организаций. Из них на счет поступило более 393 миллионов евро (остальная сумма - это анонсированные взносы, которые скоро будут перечислены спонсорами)", — говорится в сообщении.
Из этих средств профинансированы потребности украинских энергетических компаний, в частности закупку генераторов, силовых трансформаторов, выключателей, запчастей, технических средств, материалов, спецтехники, топлива, средств физической защиты энергетических объектов.
Больше всего средств распределено на обеспечение срочных потребностей энергетических компаний из прифронтовых областей - Харьковской, Николаевской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Одесской.
Напомним:
Правительство изучает различные варианты финансирования ремонта энергообъектов после новых атак россиян, также не исключается повышение тарифов для населения.
Украина нуждается в усилении ПВО для защиты энергетических объектов от ракетных атак России, чтобы предотвратить отключения электроэнергии летом, когда потребление электроэнергии приблизится к зимнему пику.