Фонд поддержки энергетики Украины за два года собрал более 410 миллионов евро

За два года в Фонд поддержки энергетики было привлечено от международных партнеров более 410 миллионов евро. На счет поступило более 393 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"По состоянию на 9 апреля удалось привлечь в Фонд более 410 миллионов евро из 13 стран-партнеров и международных организаций. Из них на счет поступило более 393 миллионов евро (остальная сумма - это анонсированные взносы, которые скоро будут перечислены спонсорами)", — говорится в сообщении.

Из этих средств профинансированы потребности украинских энергетических компаний, в частности закупку генераторов, силовых трансформаторов, выключателей, запчастей, технических средств, материалов, спецтехники, топлива, средств физической защиты энергетических объектов.

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Больше всего средств распределено на обеспечение срочных потребностей энергетических компаний из прифронтовых областей - Харьковской, Николаевской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Одесской.

Напомним:

Правительство изучает различные варианты финансирования ремонта энергообъектов после новых атак россиян, также не исключается повышение тарифов для населения.

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Украина нуждается в усилении ПВО для защиты энергетических объектов от ракетных атак России, чтобы предотвратить отключения электроэнергии летом, когда потребление электроэнергии приблизится к зимнему пику.