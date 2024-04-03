Tesla втратила 30 мільярдів доларів ринкової вартості на тлі скорочення поставок Компанія Tesla втратила 30 мільярдів доларів ринкової вартості через зниження квартальних поставок вперше за 4 роки. Загалом цього року акції Tesla впали приблизно на 33%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, компанія Tesla 2 квітня вперше за майже чотири роки повідомила про зниження квартальних поставок, не досягнувши очікувань аналітиків з Уолл-стріт. Деякі експерти назвали результати "жахливими", оскільки зниження цін не змогло стимулювати попит на ринку з високою конкуренцією.

Акції компанії Ілона Маска впали на 5,2% до 166,08 доларів США 2 квітня, втративши близько 30 мільярдів доларів ринкової вартості. Загалом цього року акції Tesla впали приблизно на 33%.

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Поставки Tesla в першому кварталі знизилися на 8,5% у порівнянні з минулим роком, склавши 386 810 автомобілів. За цей період компанія виробила 433 371 транспортний засіб. За середніми прогнозами 18 аналітиків, опитаних Visible Alpha, очікувалось, що Tesla поставить 454 200 автомобілів.

Останнього разу зниження продажів автовиробник зафіксував у другому кварталі 2020 року, коли пандемія COVID-19 змусила Tesla зупинити виробництво.

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Компанія Tesla вперше з початку пандемії Covid-19 зіткнулася зі зниженням продажів у річному вимірі.