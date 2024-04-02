Tesla вперше з 2020 року зіткнулася зі зниженням продажів у річному вимірі

Компанія Tesla вперше з початку пандемії Covid-19 зіткнулася зі зниженням продажів у річному вимірі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Виробник електромобілів продав 386 810 автомобілів у перші три місяці 2024 року, йдеться у заяві компанії. Це настільки не відповідало середній оцінці аналітиків у 449 080 поставок, що стало найбільшим провалом за всю історію.

Акції Tesla впали на 5,5% до 165,54 доларів станом на 16:33 за київським часом. Загалом, акції компанії цього року впали приблизно на 33%.

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"Волл-стріт" швидко знизив прогнози щодо поставок компанії, що базується в Остіні, наприкінці першого кварталу, включаючи деяких аналітиків, які правильно передбачили, що показник буде нижчим за 422 875.

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У США зменшується кількість потенційних покупців електромобілів Tesla - частково це пояснюється поведінкою гендиректора компанії Ілона Маска.

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