Під екологічний тариф ЄС підпадає 6 мільярдів доларів українського експорту

Європейський механізм вуглецевого коригування імпорту CBAM може створити додаткові витрати на традиційну металопродукцію до 100 євро за тонну.

Про це заявив керівник компанії "Центр екології та розвитку нових технологій" Владислав Антипов, повідомляє Мінпром.

"Це стосується металу, який виготовляють у доменних печах та кисневих конверторах, а розмір таких витрат залежатиме від ціни на викиди вуглецю в ЄС",- розповів він.

Антіпов наголосив, що під дію CBAM підпадає приблизно 6 млрд доларів українського експорту, майже 90% якого становить продукція гірничо-металургійної промисловості.

Реклама:

Він пояснив, що до 2026 року, тобто на першому етапі CBAM, компанії-імпортери мають лише звітувати про обсяги вуглецевого сліду своїх товарів, а саме викидів від: чорної металургії; алюмінію, добрив, цементу, електроенергії.