В ДТЭК подсчитали стоимость восстановления ТЭС после атак в марте: вдвое дороже ремонта после предыдущей зимы

Группа ДТЭК Рината Ахметова оценила стоимость восстановления поврежденных тепловых электростанций после двух массированных ударов России в марте в 230 миллионов долларов.

Об этом рассказал СЕО ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

"Чтобы восстановиться, нам нужно оборудование стоимостью 230 млн долл. Львиная доля суммы - закупка трансформаторов", - рассказал глава компании.

Стоимость ремонтной кампании после предыдущей зимы составила 126 млн долл.

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При наличии оборудования ДТЭК планирует к зиме увеличить мощность почти в четыре раза от имеющейся. Из-за атак ДТЭК потерял 80% генерации. Основные работы будут в апреле-мае, чтобы успеть восстановиться к летнему максимуму.

Тимченко рассказал, что самый быстрый способ найти оборудование - привезти его из Восточной Европы, где есть закрытые станции советских времен.

"Наши сотрудники уже поехали в страны Балтии, в Болгарию, Румынию, чтобы договориться о таких поставках", - добавил он.

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Также можно использовать незадействованное оборудование, которое есть в Украине. Сейчас ДТЭК ведет диалог с "Укрэнерго", "Центрэнерго".

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Напоминаем:

После масштабных атак, которые осуществила Россия 22 и 29 марта, Группа ДТЭК потеряла 80% своих генерирующих мощностей.

Министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать оборудование на нужды украинской энергосистемы.