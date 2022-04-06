Литовский производитель продуктов Viciunu grupe покинет российский рынок

Литовская Viciunu grupe, производящая продукты под маркой Vici, уйдет из России в течение трех-четырех месяцев.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на заявление директора компании Шарунаса Матийошайтиса.

"Многим может казаться, что остановить бизнес - то же, что нажать на кнопку выключателя. Мы видим, что не только нам, но и другому крупному бизнесу, объявившему о выходе из России, на реальный выход нужно больше времени, это займет не один месяц", – сказал руководитель компании.

О выходе из России Viciunu grupe сообщила в начале марта.

"За это время проделали немало работы, чтобы остановить деятельность: остановлены все инвестиции в производство, логистику, торговлю, остановлены все рекламные кампании, в Калининграде не закупают ни одного сырья.

Сейчас производят продукцию из сырья, приобретенного еще до начала войны и только для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и финансовыми партнерами в Европе", - говорится в сообщении.

"Сырье, около 200 морских контейнеров, было заказано еще до начала агрессивной войны, его вернули, в Россию не привезли", - подчеркнул Матийошайтис.

Он заверил, что никаких продуктов из России в страны ЕС не возили и не возят.

По его словам, ведутся интенсивные переговоры с потенциальными покупателями бизнеса в России.

Viciunu grupe уже сообщала, что вся продукция, которую компания продает в Литве и других странах Европы, производится в Литве, Эстонии и Испании. Эти фабрики не используют ни российское, ни белорусское сырье.

"С начала войны в Украине Viciunu grupe осуждает российскую агрессию. Компания поддерживает, помогает и предоставляет необходимое почти 800 работникам в Украине. В принадлежащих группе компаниях в Литве трудоустроено почти 500 украинцев.

В первые дни войны Viciunu grupe передала территориальной обороне в Украине более 200 000 тонн продуктов. Компания передала украинскому правительству свои тягачи", - говорится в сообщении.

Экономическая правда