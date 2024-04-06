Фонд госимущества привлек от приватизации еще 72 миллиона

Фонд государственного имущества с 1 по 5 апреля провел 18 приватизационных аукционов, в ходе которых в бюджет удалось привлечь 72,1 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

18 онлайн-аукционов по приватизации было проведено в системе "Прозорро.Продажи".

"Общее количество участников, которые соревновались за право собственности на объекты, составляет 156 человек, что в среднем составляет 8,7 потенциальных инвесторов. Стоимость объектов выросла в 3,4 раза, на общую сумму 72,1 млн гривен", - говорится в сообщении.

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Самым успешным лотом недели стало помещение бывшей Уманской исправительной колонии, стоимость которой выросла в 194 раза (с 149,4 тыс гривен до 29 млн гривен).

фгиу

Напоминаем:

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает, что большая приватизация начнется уже во втором полугодии. Под нее будут подпадать активы стоимостью более 250 миллионов гривен.

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В Украине в этом году планируют возобновить большую приватизацию. Среди объектов, которые будут подпадать под нее, есть "Объединенная горно-химическая компания", "Одесский припортовый завод" и Центрэнерго.