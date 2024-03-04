Велику приватизацію планують відновити: підпадають "Центренерго" та ще два великих підприємства

В Україні цьогоріч планують відновити велику приватизацію. Серед об'єктів, які підпадатимуть під неї, є "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Одеський припортовий завод" та Центренерго.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

"Цього року очікуємо що буде відновлена велика приватизація. Закликаємо інвесторів, зокрема, західних партнерів подивитися на об'єкти. Інтерес дуже великий. І ми сьогодні якщо не бачимо швидкого входження, то ми розуміємо, що ми дійсно робимо велику роботу по комунікації, по спілкуванню з нашими партнерами з точки зору входження інвесторів до України", - розповів він.

Також Шмигаль назвав об'єкти, які виставлять на продаж. Зокрема, це "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Одеський припортовий завод", Центренерго, вугільні шахти.

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"Тобто це і ще ряд об'єктів, які будуть попадати в об'єкти великої приватизації", - додав він.

Нагадаємо:

Фонд держмайна України оголосив аукціон із приватизації державного підприємства "Ганнопільський спиртовий завод", він запланований на 5 березня. Стартова ціна об'єкта - 3,82 мільйона гривень. Аукціон заплановано на 5 березня.

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За два роки повномасштабної війни онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі поповнили бюджети різних рівнів на 23,5 мільярда гривень. Мала приватизація поповнила державний та місцеві бюджети на майже 5,6 мільярда гривень.