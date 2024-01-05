Кабмин изменил порядок предоставления временного жилья для ВПЛ

Кабинет Министров изменил порядок предоставления жилья внутри перемещенным лицам для временного проживания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Принятые изменения, в частности, предполагают:

дополнения новыми критериями перечня приоритетности предоставления временного жилья ВПЛ;

Теперь туда входят семьи военнослужащих из внутренне перемещенных лиц; ВПЛ, которые повторно переместились из-за вооруженной агрессии РФ. А также ВПЛ среди жителей соответствующего территориального общества, которое осуществляет обеспечение жилыми помещениями из фонда, жилье которых было разрушено.

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расширение возможности финансирования органами местного самоуправления (ОМС) фонда жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ, вне их юрисдикции;

То есть ОМС тех территорий, с которых переместились ВПЛ, смогут участвовать в распределении жилищного фонда в принимающих общинах.

ВПЛ могут стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, даже при отсутствии такого фонда на момент их обращения.

В Минреинтеграции считают, что это решение будет способствовать эффективному учету и предоставлению жилья для временного проживания внутренних переселенцев.

Напомним:

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Кабмин на заседании 21 ноября внес изменения в ряд постановлений по учету внутренне перемещенных лиц и выплат им госпомощи.