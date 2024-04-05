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АРМА выставляет на продажу Maybach и коллекционные часы Медведчука

Пятница, 5 апреля 2024, 16:29 - Артур Крыжный

АРМА приняло решение выставить на реализацию автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

АРМА определит организатора аукциона по продаже имущества Медведчука 25 апреля. До 19 апреля Агентство принимает документы от юрлиц - потенциальных реализаторов Maybach и элитных часов.

По новым правилам, все продажи арестованного имущества проводятся исключительно на "Prozzoro.Продажи".

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Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) объявило о конкурсном отборе юридических лиц, которым будет предоставлено право продать конфискованную у Виктора Медчедчука яхту Royal Romance решением украинских и хорватских судов.

Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.

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АРМА Медведчук
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