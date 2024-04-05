Заменили Беларусь на Турцию. Киев закупит 85 новых автобусов

Столичное КП "Киевпастранс" заключило договор с турецкой Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. на поставку автобусов в рамках кредита ЕИБ.

Об этом сообщает AllTransUA.

Издание отмечает, что объявление тендера состоялось еще в марте 2021 года, впрочем раскрытие предложений довольно много раз переносилось, и состоялось только в ноябре 2021 года.

Затем оценку предложений приостановили из-за полномасштабного вторжения со стороны РФ, процессы по тендеру возобновились только в 2023 году. Всего участников торгов было два, вторым была компания Otokar.

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Первая партия автобусов должна поступить уже через 8 месяцев после уплаты аванса, а вся партия не позднее чем за 22 месяца. Ранее в СМИ сообщалось, что речь идет о 85 единицах. Стоимость договора составит 18,6 млн евро.

Несмотря на то, что в объявлении не указывается никакой детальной информации о продукте, издание предполагает, что наиболее вероятно Киеву будут поставлены автобусы Anadolu Isuzu Citiport 12 В 2017 году компания Anadolu Isuzu присылала в Украину несколько демонстрационных образцов которые путешествовали по разным городам.

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Напоминаем:

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку 12-метровых автобусов с низким полом и сопутствующих услуг на ориентировочную сумму 18,595 миллиона евро, контракт на поставку которых будет финансироваться за средства Европейского инвестиционного банка.

В 2020 году Киев получил 50 автобусов производства белорусского завода МАЗ в рамках договора о финансовом лизинге.





