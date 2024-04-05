С начала года в "Дії" зарегистрировалось рекордное количество ФЛП

Через приложение "Дія" в первом квартале 2024 года открыли рекордное количество ФЛП.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр отметил, что за первые три месяца этого года через "Дію" открыли 57 665 новых бизнесов. Если сравнить данные за первый квартал предыдущих лет, имеем такую картину:

2024 год - 57 665

2023 год - 40 713

2022 год - 28 849

"Предпринимателями в 2024 году чаще становятся женщины: 58% против 42% мужчин. Кстати, у нас есть программа "Отважная 2.0" - для украинок, которые начинают собственное дело или уже имеют малое предприятие и хотят найти пути для его развития. Присоединяйтесь, развивайте собственное дело и становитесь успешными предпринимателями", - написал Федоров.

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Всего с мая 2021 года, когда была запущена возможность регистрации ФЛП через государственное приложение, украинцы открыли 535 021 новый бизнес.

Напомним:

Кабинет министров Украины готовит законопроект, с помощью которого хотят увеличить поступления в бюджет. Один из таких способов - увеличить военный сбор для частных предпринимателей (ФЛП).

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Количество плательщиков налога на добавленную стоимость в Украине сократилось на 20,2 тысячи человек за 2023 год. В то же время количество налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения выросло более чем на 100 тысяч.