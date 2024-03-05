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Уряд готує законопроект про введення військового збору для ФОП - Гетманцев

Вівторок, 5 березня 2024, 12:10 - Артур Крижний

ФОП
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Економічна правда
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