Уряд готує законопроект про введення військового збору для ФОП - Гетманцев
Вівторок, 5 березня 2024, 12:10 -
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Кабінет міністрів України готує законопроєкт, за допомогою якого хочуть збільшити надходження до бюджету. Один із таких способів — збільшити військовий збір для приватних підприємців (ФОП).
Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, пише "Суспільне".
За його словами, Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 мільярд гривень. Гетманцев додав, що очікують представлення цього законопроєкту вже у березні. Він не зазначив, якою буде сума військового збору.
Уряд має наміри запровадити сплату військового збору для ФОП та юридичних платників єдиного податку, а також для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.
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