Торік в Україні поменшало платників ПДВ, але побільшало ФОПів — ДПС

Кількість платників податку на додану вартість в Україні скоротилася на 20,2 тисячі осіб за 2023 рік. Водночас кількість платників податків на спрощеній системі оподаткування зросла на понад 100 тисяч.

Про це повідомили у Державній податковій службі України у відповідь на запит ЕП.

Так, за даними ДПС, станом на 1 січня 2023 року в Україні було 250,7 тисячі платників ПДВ (без врахування ФОП третьої групи, які зареєстровані платниками цього податку), в той час як рік тому ця кількість становила 260,9 тисячі.

Кількість платників на спрощеній системі оподаткування протягом 2023 року зросла з 1686,3 тисячі до 1755,6 тисячі осіб. Зокрема, ФОП першої групи — з 207,7 тисячі до 210,4 тисячі, ФОП 2 групи — з 555,3 тисячі до 601,8 тисячі, ФОП 3 група (неплатники ПДВ) — з 897 тисяч до 918,1 тисячі. Водночас ФОП 3 групи, які зареєстровані платниками ПДВ в Україні навпаки поменшало — з 26,3 тисячі до 25,3 тисячі осіб.

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Також, за даними податкової, в Україні зросла кількість платників податку на прибуток підприємств. Станом на 1 січня 2023 року їх було 1,615 мільйона, а вже через рік — 1,723 мільйона.

Тренд на зростання кількості ФОП та платників податку на прибуток підприємств в Україні спостерігається щонайменше з 2020 року. Так, за даними ДПС, за останні 4 роки кількість ФОП в Україні зросла на 202,6 тисячі платників податків, а кількість платників податку на прибуток — на 200,1 тисячі.

Водночас кількість платників ПДВ (без урахування ФОП, які зареєстровані платниками цього податку) за останні 4 роки скоротилася на 27,4 тисячі платників податків.

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