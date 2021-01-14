На кордоні з Росією затримали фігуранта "газової справи" Онищенка

Прикордонники затримали на пункті пропуску "Бачівськ" колишнього директора ТОВ "Надра Геоцентр" Сергія Свіченка, підозрюваного у "газовій справі" колишнього нардепа Олександра Онищенка.

Джерело: інформацію підтвердив поінформований співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах, пресслужба ВАКС

Деталі: Свіченка затримали 12 січня на пункті пропуску на кордоні з Росією.

13 січня Вищий антикорупційний суд взяв його під варту з альтернативою 1 млн 747 тис. 900 грн застави.

За версією слідства, він причетний до розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів з компанією "Укргазвидобування".

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються певні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не залишати населений пункт, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування із особами зазначеними в ухвалі;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Свіченка підозрюють у вчиненні злочинів за ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ.