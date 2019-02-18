Обвинувальний акт щодо Онищенка скерували до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі" стосовно нардепа Олександра Онищенка та його фінансового директора.

Про це повідомляє прес-служба САП.

"Народному депутату інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 1 ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт) КК України", - йдеться в повідомленні.

Фінансового директора обвинувачують за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів), ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів) КК України.

У САП нагадали, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось в порядку спеціального досудового розслідування.

Також відзначається, що обвинувачені проігнорували виклики на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та не з’явились на виклик для отримання обвинувального акту та додатків до нього, тому ці документи вручили їхнім захисникам.

У САП додали, що обвинувачені у будь-який час можуть прийняти рішення про персональну участь і відстоювання своєї позиції в суді.

"У випадку подальшого переховування вказаних осіб від суду, судовий розгляд щодо останніх, на підставі відповідного клопотання прокурора, може здійснюватись за їх відсутності в порядку спеціального судового провадження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

НАБУ на 16 лютого викликало нардепа-втікача Олександра Онищенка для вручення обвинувального акта за підозрою у створенні незаконної газової схеми.

Онищенко на це заявив, що НАБУ може вручати йому повістку про виклик для вручення обвинувального акту лише після дозволу Верховної Ради.

8 лютого директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро завершило досудове розслідування у справі, де фігурував Онищенко.

За даними НАБУ, нардеп з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

Керівниками злочинного угрупування, крім самого депутата, вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.

Екс-главу ДФС Романа Насірова підозрюють у тому, що упродовж 2015-2016 років він, в інтересах Онищенка, наказував керівникам терорганів ДФС приймати рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Онищенко втік з України та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

19 грудня 2017 року суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.

Станом на квітень 2018 року слідство встановило причетність до "газової схеми" 29 осіб.