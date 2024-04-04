Казахстанские банки также отказываются от российских карт "Мир"

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Вслед за Арменией и Кыргызстаном от обслуживания карт российской платежной системы "Мир" массово отказываются банки Казахстана - ключевого торгового партнера Кремля на постсоветском пространстве, входящего в блок ОДКБ и ЕАЭС.

Об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что пространство использования российских карт "Мир" продолжает стремительно сокращаться после того, как США ввели санкции против российской платежной системы и пригрозили вторичными мерами банкам, которые их игнорируют.

К санкциям против системы "Мир" де-факто присоединился крупнейший в Казахстане Halyk Bank. Он полностью прекратил обслуживание российских карт, включая переводы, оплату через терминалы и снятие наличных в банкоматах.

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По словам представителя банка, это произошло в феврале, когда под блокирующие санкции США попала Национальная система платежных карт (НСПК) - 100-процентная "дочка" ЦБ РФ, ответственная за обслуживание и эмиссию "Мира".

Российские карты также не обслуживают в ForteBank, Нурбанке, Freedom Bank и банке "ЦентрКредит". "Вы можете даже не пытаться в Казахстане банки найти, это не от нас санкции, это карта "Мир" под санкциями для Казахстана", - заявили в колл-центре "ЦентрКредита".

Представитель ForteBank сообщил, что переводы не проходят "из-за санкций".

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Частично с российскими картами в Казахстане продолжают работать лишь "ВТБ Казахстан" и Bereke bank (бывшая казахстанская "дочка" Сбербанка). При этом первый позволяет снимать наличные с "Мира" в банкоматах только в национальной валюте - тенге, а второй не позволяет осуществлять денежные переводы.

Напомним:

В феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против оператора НСПК.

Карточки российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.

В Кыргызстане с 5 апреля прекратят обслуживать карты российской платежной системы "Мир" из-за санкций США.

Экономическая правда