В Кыргызстане прекратят принимать платежные карты российской системы "Мир"

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В Кыргызстане с 5 апреля прекратят обслуживать карты российской платежной системы "Мир" из-за санкций США.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на оператора местной платежной системы "Элкарт".

Решение принято из-за санкций США против Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир".

В НСПК заявили изданию Frank Media, что "Элкарт" прекратит обслуживать карты "Мир" уже с 3 апреля.

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Как пояснили в "Элкарт", обслуживание карт "Мир" прекращается с целью "минимизации риска вторичных санкций" против платежной системы Кыргызстана. В связи с этим с карты "Мир" в Кыргызстане нельзя будет снять наличные в банкоматах или перевести средства. Также будут недоступны интернет-платежи и оплата покупок картой в POS-терминалах.

Напомним:

В феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против оператора НСПК.

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Карточки российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.

Экономическая правда