"Укрэнерго" вводит временные графики отключения света в шести областях
Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Причины ограничений - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны.
"Это является следствием последних массированных российских атак на украинские электростанции.
Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания", - пояснили в госкомпании.
Отмечается, что объем ограничений является умеренным. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей.
При этом продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и для промышленных потребителей в Кривом Роге.
В "Укрэнерго" просят потреблять электроэнергию экономно.
Напомним:
В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Днепропетровской областях. На Харьковщине из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта.
В энергосистеме, несмотря на то, что дефицита нет, сохраняется определенная вероятность ограничений в центральных и восточных регионах, заявили в "Укрэнерго".
Экономическая правда