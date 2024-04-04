"Укрэнерго" вводит временные графики отключения света в шести областях

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Причины ограничений - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны.

"Это является следствием последних массированных российских атак на украинские электростанции.

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Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания", - пояснили в госкомпании.

Отмечается, что объем ограничений является умеренным. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей.

При этом продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

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В "Укрэнерго" просят потреблять электроэнергию экономно.

Напомним:

В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Днепропетровской областях. На Харьковщине из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта.

В энергосистеме, несмотря на то, что дефицита нет, сохраняется определенная вероятность ограничений в центральных и восточных регионах, заявили в "Укрэнерго".

Экономическая правда