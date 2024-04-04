Есть вероятность ограничений электричества в центре и на востоке Украины – "Укрэнерго"
В энергосистеме, несмотря на то, что дефицита нет, сохраняется определенная вероятность ограничений в центральных и восточных регионах.
Об этом в эфире "Суспільне. Студия" заявил руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, это связано с тем, что именно в этих регионах очень много уничтожено или повреждено генерации за последние 10-15 дней.
Кудрицкий добавил, что самой сложной ситуация в энергосистеме остается в городе Харьков. Этой ночью россияне нанесли удар по энергетическому объекту города. Сейчас там продолжаются восстановительные работы и действуют определенные ограничения электроснабжения.
Напомним:
В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Днепропетровской областях. На Харьковщине из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта.
Экономическая правда