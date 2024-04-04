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Есть вероятность ограничений электричества в центре и на востоке Украины – "Укрэнерго"

Четверг, 4 апреля 2024, 18:26 - Алексей Павлыш

В энергосистеме, несмотря на то, что дефицита нет, сохраняется определенная вероятность ограничений в центральных и восточных регионах.

Об этом в эфире "Суспільне. Студия" заявил руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, это связано с тем, что именно в этих регионах очень много уничтожено или повреждено генерации за последние 10-15 дней.

Кудрицкий добавил, что самой сложной ситуация в энергосистеме остается в городе Харьков. Этой ночью россияне нанесли удар по энергетическому объекту города. Сейчас там продолжаются восстановительные работы и действуют определенные ограничения электроснабжения.

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Напомним:

В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Днепропетровской областях. На Харьковщине из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта.

Экономическая правда

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Укрэнерго энергетика электроэнергия
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