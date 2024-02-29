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"Укрнафта" сплатила до бюджету першу частину дивідендів на 3,9 мільярда

Четвер, 29 лютого 2024, 12:52 - Олексій Павлиш

ПАТ "Укрнафта" сплатило до державного бюджету першу частину дивідендів - 3,9 млрд грн.

Про це повідомив у Facebook директор компанії Сергій Корецький.

За його словами, це перша частина - всього буде сплачено більше 8 млрд грн відповідно до графіку. "Це вдвічі більше, ніж сумарно за 10 попередніх років", - написав Корецький.

Нагадаємо:

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ПАТ "Укрнафта" за 2023 рік сплатила понад 25,7 млрд грн податків. 

5 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив для держпідприємств базовий норматив виплати дивідендів за 2023 рік на рівні 80%. Держпідприємства можуть прийняти рішення про виплату вищих дивідендів.

Шість держкомпаній мають до 29 лютого 2024 року забезпечити авансове перерахування до держбюджету не менше ніж 50% річних дивідендів на державну частку від результатів госпдіяльності у 2023 році.

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Економічна правда

Укрнафта бюджет
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