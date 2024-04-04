Кабмин обновил конкурсную комиссию НКРЭКУ: вскоре начнется отбор новых членов
Правительство обновило состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ. В ближайшее время начнется конкурсный отбор двух новых членов НКРЭКУ.
Об этом говорится в релизе на правительственном портале.
В состав комиссии включены:
- Ермилов Сергей Федорович.
- Костромов Алексей Валерьевич.
- Подкоморную Юлию Анатольевну.
Выведены из состава комиссии:
- Рябчина Алексея Михайловича.
- Голикова Светлана Вениаминовна.
- Прохоренко Олега Васильевича.
Таким образом, по словам председателя Комитета ВР по вопросам энергетики Андрея Геруса, вместе с действующими членами конкурсной комиссии Ткаченко Андреем и Дубовским Алексеем комиссия полностью сформирована в составе 5 участников. Следовательно, в ближайшее время начнется конкурсный отбор двух членов НКРЭКУ, который должен быть завершен до июля.
Напомним:
Новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг избран Валерий Тарасюк.
22 февраля 2024 года истек двухлетний срок полномочий председателя Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского. Нового председателя НКРЭКУ выберут путем тайного голосования.