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Кабмин обновил конкурсную комиссию НКРЭКУ: вскоре начнется отбор новых членов

Четверг, 4 апреля 2024, 15:13 - Артур Крыжный

Правительство обновило состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ. В ближайшее время начнется конкурсный отбор двух новых членов НКРЭКУ.

Об этом говорится в релизе на правительственном портале.

В состав комиссии включены:

  • Ермилов Сергей Федорович.
  • Костромов Алексей Валерьевич.
  • Подкоморную Юлию Анатольевну.

Выведены из состава комиссии:

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  • Рябчина Алексея Михайловича.
  • Голикова Светлана Вениаминовна.
  • Прохоренко Олега Васильевича.

Таким образом, по словам председателя Комитета ВР по вопросам энергетики Андрея Геруса, вместе с действующими членами конкурсной комиссии Ткаченко Андреем и Дубовским Алексеем комиссия полностью сформирована в составе 5 участников. Следовательно, в ближайшее время начнется конкурсный отбор двух членов НКРЭКУ, который должен быть завершен до июля.

Напомним:

Новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг избран Валерий Тарасюк.

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22 февраля 2024 года истек двухлетний срок полномочий председателя Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского. Нового председателя НКРЭКУ выберут путем тайного голосования.

НКРЭ правительство
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