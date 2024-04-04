Кабмин обновил конкурсную комиссию НКРЭКУ: вскоре начнется отбор новых членов

Правительство обновило состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ. В ближайшее время начнется конкурсный отбор двух новых членов НКРЭКУ.

Об этом говорится в релизе на правительственном портале.

В состав комиссии включены:

Ермилов Сергей Федорович.

Костромов Алексей Валерьевич.

Подкоморную Юлию Анатольевну.

Выведены из состава комиссии:

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Рябчина Алексея Михайловича.

Голикова Светлана Вениаминовна.

Прохоренко Олега Васильевича.

Таким образом, по словам председателя Комитета ВР по вопросам энергетики Андрея Геруса, вместе с действующими членами конкурсной комиссии Ткаченко Андреем и Дубовским Алексеем комиссия полностью сформирована в составе 5 участников. Следовательно, в ближайшее время начнется конкурсный отбор двух членов НКРЭКУ, который должен быть завершен до июля.

Напомним:

Новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг избран Валерий Тарасюк.

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22 февраля 2024 года истек двухлетний срок полномочий председателя Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского. Нового председателя НКРЭКУ выберут путем тайного голосования.