Енергорегулятор залишився без голови: закінчився термін повноважень
22 лютого 2024 року закінчився дворічний термін повноважень голови Нацкомісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського. Нового голову НКРЕКП оберуть шляхом таємного голосування.
Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.
Ущаповського обрали головою НКРЕКП 22 лютого 2022 року - він замінив на цій посаді Валерія Тарасюка.
"Вчора закінчився останній день моїх повноважень як голови НКРЕКП. І вже незабаром разом із колегами, шляхом таємного голосування, ми оберемо нового очільника або очільницю регулятора", - написав Ущаповський у Facebook.
За його словами, наразі перед галуззю стоїть критично гостре питання - врегулювання боргової кризи на енергоринку.
"Регулятор з Міністерством енергетики вже розробили перелік необхідних нормативних документів та заходів, які найближчим часом мають бути реалізовані.
Вже на позиції члена НКРЕКП я продовжу працювати над впровадженням рішень, необхідних для стабілізації ринка, його подальшого розвитку та інтеграції в ЄС", - додав Ущаповський.
Економічна правда