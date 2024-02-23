Енергорегулятор залишився без голови: закінчився термін повноважень

Костянтин Ущаповський фото: НКРЕКП

22 лютого 2024 року закінчився дворічний термін повноважень голови Нацкомісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського. Нового голову НКРЕКП оберуть шляхом таємного голосування.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Ущаповського обрали головою НКРЕКП 22 лютого 2022 року - він замінив на цій посаді Валерія Тарасюка.

"Вчора закінчився останній день моїх повноважень як голови НКРЕКП. І вже незабаром разом із колегами, шляхом таємного голосування, ми оберемо нового очільника або очільницю регулятора", - написав Ущаповський у Facebook.

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За його словами, наразі перед галуззю стоїть критично гостре питання - врегулювання боргової кризи на енергоринку.

"Регулятор з Міністерством енергетики вже розробили перелік необхідних нормативних документів та заходів, які найближчим часом мають бути реалізовані.

Вже на позиції члена НКРЕКП я продовжу працювати над впровадженням рішень, необхідних для стабілізації ринка, його подальшого розвитку та інтеграції в ЄС", - додав Ущаповський.

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Економічна правда