Головою НКРЕКП обрано Валерія Тарасюка
Новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрано Валерія Тарасюка.
Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.
Валерія Тарасюка обирали 3 березня 2024 року члени НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування.
Раніше Тарасюк очолював НКРЕКП з 2019 по 2022 рік.
Також він був членом Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з 2014 по 2016 рік.
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Нагадаємо:
22 лютого 2024 року закінчився дворічний термін повноважень голови Нацкомісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського. Нового голову НКРЕКП оберуть шляхом таємного голосування.