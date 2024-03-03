Головою НКРЕКП обрано Валерія Тарасюка

Новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрано Валерія Тарасюка.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Валерія Тарасюка обирали 3 березня 2024 року члени НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування.

Раніше Тарасюк очолював НКРЕКП з 2019 по 2022 рік.

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Також він був членом Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з 2014 по 2016 рік.

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Нагадаємо:

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22 лютого 2024 року закінчився дворічний термін повноважень голови Нацкомісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського. Нового голову НКРЕКП оберуть шляхом таємного голосування.