На грани блэкаута: из-за обстрелов ЗАЭС осталась на одной линии питания

Из-за обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова осталась на одной линии питания.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута. Сегодня, 04 апреля 2024 года, в 10:06 в результате российских обстрелов, отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд", - говорится в сообщении.

Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская", работа которой недавно была восстановлена силами украинских энергетиков.

Реклама:

"Это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь в случае отключения этой - последней - линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Из-за обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается на одной линии питания.

Реклама:

Ранее, энергетики подключили ЗАЭС ко второй линии питания после ремонта из-за повреждений русскими оккупантами. Она оставалась на одной линии электропитания с 20 февраля.