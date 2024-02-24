ЗАЭС три дня остается на одной линии питания

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Из-за обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается на одной линии питания с 21 февраля 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Ранее, 21 февраля оккупированная российскими агрессорами Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) осталась на одной линии электропитания из-за обесточивания высоковольтной линии электропередачи 330 кВ в Запорожской области в результате боевых действий.

При этом в Минэнергетики отмечают, что дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей.

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В сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 320 МВт ч, также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию - до 2440 МВт ч на коммерческой основе.

Экономическая правда