Все разделы
Укр / Рус

Прием платежей через смартфон: за год количество пользователей "Терминалом" выросло в 5 раз

Понедельник, 19 февраля 2024, 13:12 - Анастасия Дячкина

В Украине стремительно набирает обороты прием платежей через смартфоны – за год количество активных пользователей приложения "Терминал" выросло в 5 раз.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

Как сообщил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, за последний год количество торговцев, загрузивших приложение "Терминал" ПриватБанка и совершивших по меньшей мере одну транзакцию, выросло почти в пять раз с 14 тысяч до 48 тысяч, а в общей сложности приложение установили 83 тысячи клиентов.

Украина стала третьей страной в Европе и седьмой в мире, где бизнес может принимать оплату картами без POS-терминалов, имея только телефон.

Реклама:

Топ-5 предпринимателей и бизнесов, которые чаще всего используют прием оплаты через смартфон и "Терминал":

  • торговцы на продовольственных и промышленных рынках;
  • магазины товаров для дома;
  • продуктовые лавки;
  • салоны красоты;
  • кафе и рестораны.

В 2023 году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллионов покупок на сумму более 3,2 млрд грн. По количеству оплат через "Терминал" и смартфон лидируют продуктовые магазины – почти 600 тыс в год, и общепита – 420 тысяч.

Самый большой средний чек – в салонах красоты (1 550 грн) и магазинах электроники (1 520 грн).

Реклама:

Напомним:

В начале года государственный "Приватбанк" запустил новый инструмент для волонтерского сбора и накопления и управления собственными финансами – "Конверт".

Приватбанк торговля
Реклама:
Материалы по теме
ПриватБанк на 4 часа отключит банкоматы и остановит операции с картами 16 февраля 2024, 19:37
ПриватБанк перечислил в бюджет 26 миллиардов налога и первые дивиденды за 2023 год 15 февраля 2024, 17:30
Госкомпании заплатят по 80% дивидендов, Рада может принять долгожданный законопроект о корпоративном управлении 12 февраля 2024, 20:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте