Прием платежей через смартфон: за год количество пользователей "Терминалом" выросло в 5 раз

В Украине стремительно набирает обороты прием платежей через смартфоны – за год количество активных пользователей приложения "Терминал" выросло в 5 раз.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

Как сообщил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, за последний год количество торговцев, загрузивших приложение "Терминал" ПриватБанка и совершивших по меньшей мере одну транзакцию, выросло почти в пять раз с 14 тысяч до 48 тысяч, а в общей сложности приложение установили 83 тысячи клиентов.

Украина стала третьей страной в Европе и седьмой в мире, где бизнес может принимать оплату картами без POS-терминалов, имея только телефон.

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Топ-5 предпринимателей и бизнесов, которые чаще всего используют прием оплаты через смартфон и "Терминал":

торговцы на продовольственных и промышленных рынках;

магазины товаров для дома;

продуктовые лавки;

салоны красоты;

кафе и рестораны.

В 2023 году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллионов покупок на сумму более 3,2 млрд грн. По количеству оплат через "Терминал" и смартфон лидируют продуктовые магазины – почти 600 тыс в год, и общепита – 420 тысяч.

Самый большой средний чек – в салонах красоты (1 550 грн) и магазинах электроники (1 520 грн).

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Напомним:

В начале года государственный "Приватбанк" запустил новый инструмент для волонтерского сбора и накопления и управления собственными финансами – "Конверт".