У "Дії" запустили продаж ще двох іменних військових облігацій

У "Дії" запустили продаж двох нових іменних військових облігацій, які присвячені тимчасово окупованим українським містам - Бахчисараю та Макіївці.

Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Військові облігації - це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію. Українці вже придбали через "Дію" понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень", - написав Федоров.

Облігації мають такі ставки й дати виплат:

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Бахчисарай: ставка від 17%, дата виплати - 28.01.2026;

Макіївка: ставка від 16%, дата виплати - 12.03.2025.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що на військових облігаціях, які продаються в застосунку "Дія", українці з жовтня 2022 року заробили понад 94 млн грн.

Економічна правда

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