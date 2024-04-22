У "Дії" запустили продаж ще двох іменних військових облігацій
У "Дії" запустили продаж двох нових іменних військових облігацій, які присвячені тимчасово окупованим українським містам - Бахчисараю та Макіївці.
Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Військові облігації - це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію. Українці вже придбали через "Дію" понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень", - написав Федоров.
Облігації мають такі ставки й дати виплат:
- Бахчисарай: ставка від 17%, дата виплати - 28.01.2026;
- Макіївка: ставка від 16%, дата виплати - 12.03.2025.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що на військових облігаціях, які продаються в застосунку "Дія", українці з жовтня 2022 року заробили понад 94 млн грн.
Економічна правда