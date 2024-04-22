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У "Дії" запустили продаж ще двох іменних військових облігацій

Понеділок, 22 квітня 2024, 15:17 - Олексій Павлиш

У "Дії" запустили продаж двох нових іменних військових облігацій, які присвячені тимчасово окупованим українським містам - Бахчисараю та Макіївці.

Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Військові облігації - це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію. Українці вже придбали через "Дію" понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень", - написав Федоров.

Облігації мають такі ставки й дати виплат:

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  • Бахчисарай: ставка від 17%, дата виплати - 28.01.2026;
  • Макіївка: ставка від 16%, дата виплати - 12.03.2025.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що на військових облігаціях, які продаються в застосунку "Дія", українці з жовтня 2022 року заробили понад 94 млн грн.

Економічна правда

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Дія облігації Мінцифри
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