За добу українці інвестували в облігації у "Дії" понад 30 мільйонів – Федоров

За добе через "Дію" українці придбали облігацій на понад 30 млн грн.

Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, за 24 години українці придбали понад 30 тисяч облігацій.

Найпопулярнішими стали Ялта, Нова Каховка та Сімферополь.

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Нагадаємо:

У "Дії" запустили продаж двох нових іменних військових облігацій, які присвячені тимчасово окупованим українським містам - Бахчисараю та Макіївці.