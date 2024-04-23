За добу українці інвестували в облігації у "Дії" понад 30 мільйонів – Федоров
Вівторок, 23 квітня 2024, 16:45 -
За добе через "Дію" українці придбали облігацій на понад 30 млн грн.
Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, за 24 години українці придбали понад 30 тисяч облігацій.
Найпопулярнішими стали Ялта, Нова Каховка та Сімферополь.
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Нагадаємо:
У "Дії" запустили продаж двох нових іменних військових облігацій, які присвячені тимчасово окупованим українським містам - Бахчисараю та Макіївці.
Раніше повідомлялось, що на військових облігаціях, які продаються в застосунку "Дія", українці з жовтня 2022 року заробили понад 94 млн грн.
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Економічна правда
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