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Россияне надеются восстановить все поврежденные НПЗ до конца весны

Среда, 3 апреля 2024, 18:51 - Артур Крыжный

Россия планирует вывести из ремонтов нефтеперерабатывающие заводы, которые были повреждены, до начала июня.

Об этом пишет российский "Интерфакс" cо ccылкой на слова министра энергетики РФ.

"Ремонты на заводах идут. Мы планируем вывести ряд НПЗ из ремонтов в апреле-мае, может быть, до начала июня. Все объекты, которые имели повреждения, будут введены", - сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

Напомним:

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Атаки украинских дронов по нефтегазовой отрасли РФ стали возможными благодаря увеличению дальности полета и использованию ИИ для распознавания местности и цели. При этом, такие дроны полностью автономны и не нуждаются в спутниковой связи.

Власти субъекта РФ республики Татарстан заявили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, в результате чего произошел взрыв и есть пострадавшие, ранее сообщалось, что в Елабуге собирают "Шахеды".

В результате совместной спецоперации украинской разведки и Службы безопасности Украины, по данным источников, была поражена установка первичной переработки нефти на НПЗ в российском Нижнекамске.

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Астраханский газоперерабатывающий завод, который принадлежит "Газпрому", аварийно остановил производство нефтепродуктов после ремонта накануне.

РФ НПЗ
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