Астраханский газоперерабатывающий завод из-за аварии остановил выпуск нефтепродуктов - Reuters

Астраханский газоперерабатывающий завод, который принадлежит "Газпрому", аварийно остановил производство нефтепродуктов после ремонта накануне.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что установка первичной переработки конденсата была ненадолго остановлена 30 марта для ремонта технологического трубопровода на Астраханском ГПЗ. А уже 1 апреля пресс-служба завода сообщила, что ремонтные работы были завершены.

"Производство светлых нефтепродуктов будет возобновлено", - сказал представитель компании, не уточнив сроки.

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Два источника Reuters в отрасли сообщили, что российский Астраханский ГПЗ остановил переработку сырья и выпуск товарного автобензина и дизельного топлива, 31 марта из-за незапланированного технического обслуживания.

"Хотя мощность завода не является чрезвычайно важной для России, его остановка, вероятно, усилит беспокойство Москвы относительно широкомасштабных отключений нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак украинских беспилотников", - говорится в сообщении.

Добавляется, что два трейдера сообщили изданию, что получили уведомление от Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи о приостановке продажи дизельного топлива и бензина с завода из-за незапланированной остановки производства нефтепродуктов.

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В 2023 году завод произвел 703 тыс тонн бензина, или 1,6% от общероссийского объема, а также 492 000 тонн дизельного топлива (0,6%) и 299 000 тонн мазута (0,7%).

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Напомним:

Атаки украинских дронов по нефтегазовой отрасли РФ стали возможными благодаря увеличению дальности полета и использованию ИИ для распознавания местности и цели. При этом, такие дроны полностью автономны и не нуждаются в спутниковой связи.

Власти субъекта РФ республики Татарстан заявили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, в результате чего произошел взрыв и есть пострадавшие, ранее сообщалось, что в Елабуге собирают "Шахеды".

В результате совместной спецоперации украинской разведки и Службы безопасности Украины, по данным источников, была поражена установка первичной переработки нефти на НПЗ в российском Нижнекамске.