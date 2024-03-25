КРАИЛ проверит законность рекламы азартных игр в киевском метро

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена.

Об этом Комиссия сообщила в ответ на запрос ЭП.

"КРАИЛ начат сбор информации, необходимой для рассмотрения дела о возможных признаках нарушения законодательства о рекламе в сфере организации и проведения азартных игр при распространении рекламы на территории Киевского метрополитена", - говорится в ответе.

С октября 2023 года Комиссия получила полномочия следить за соблюдением требований закона "О рекламе" и наказывать игорный бизнес за его нарушение.

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Однако с тех пор КРАИЛ не зафиксировала ни одного случая нарушения законодательства в отношении организаторов азартных игр. В частности, Комиссия не фиксировала ни одного случая нарушения законодательства о наружной рекламе азартных игр, которая законом запрещена полностью.

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