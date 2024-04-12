"Нафтогаз" готовий викупити весь запропонований українськими видобувниками газ – Чернишов

Група "Нафтогаз" готова викупити весь обсяг газу, який українські приватні видобувачі запропонують ринку 2024 року.

Про це повідомив голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

"Ми розуміємо, що видобуток потребує інвестицій. Тому вам необхідно реалізувати свій ресурс за конкурентною ціною. Ми готові викупити його", – зазначив Чернишов.

За його словами, в умовах війни й постійних ворожих атак для України критично важливо зберігати енергетичну незалежність і збільшувати власний видобуток, і "Нафтогаз" робить усе для цього, зокрема торік вдалося суттєво збільшити обсяг видобутку.

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"Але загальний результат залежить від усіх компаній, що зараз працюють в Україні", – наголосив голова "Нафтогазу".

Він зазначив, що, як і торік, компанія планує робити все у прозорий спосіб – через механізми Української енергетичної біржі.

За словами гендиректора української приватної газовидобувної компанії "Гео-Альянс" Людмили Кучменко, торік співпраця з "Нафтогазом" продемонструвала свою ефективність, а всі процеси відбувалися прозоро й чітко, оплати приходили вчасно.

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Окрім планів щодо співпраці на 2024 рік, також ішлося про умови, які має створити держава для підтримання українського видобутку, зокрема про вчасне й прозоре отримання спецдозволів на видобуток та інших процедурних моментів.

"Те, що сьогодні відбувається з "Укрнафтобурінням" – дуже негативний фактор для української енергетики. Через це країна щороку втрачає приблизно пів мільярда кубометрів газу, які змогли б зробити нас сильнішими та стійкішими в умовах війни", – прокоментував Чернишов.

Нагадаємо:

На початку квітня група "Нафтогаз" розпочала сезон закачування газу у підземні сховища. За даними АТ "Укртрансгаз", впродовж опалювального сезону 2023-2024 було відібрано 8,5 млрд куб. м природного газу з ПСГ, з них Україна використала 6,7 млрд куб. м.