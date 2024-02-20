Европейские автопроизводители объединяются против китайской угрозы – Bloomberg

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Европейские автоконцерны видят в наступлении китайских производителей электромобилей настолько большую угрозу для себя, что готовы на невероятный до сих пор уровень сотрудничества.

Об этом пишет Bloomberg.

"Volkswagen, Renault и Stellantis думают о немыслимом, изучая возможности объединения с ожесточенными конкурентами, чтобы сделать электромобили дешевле и защититься от экзистенциальных угроз.

Поскольку китайские конкуренты и Tesla разоблачают конкурентные слабости крупнейших европейских автопроизводителей массового рынка, становится понятно, что ощущение неотложности растет, а подход "бизнес как всегда" является проигрышным вариантом", - пишет агентство.

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"Существует полное осознание того, что в будущем компании, которые не смогут противостоять китайской конкуренции, окажутся в беде", - признал генеральный директор Stellantis NV Карлос Таварес.

"Под влиянием замедления темпов внедрения электромобилей руководители автомобильных компаний обсуждают идеи, начиная от объединения ресурсов для разработки и заканчивая объединением бизнеса за пределами Европы, чтобы лучше конкурировать в условиях смены поколений, которая происходит лишь раз.

На кону судьба отрасли с 13 млн рабочих мест, дающей 7% ВВП Евросоюза. Ближайшие месяцы имеют решающее значение, добавляет Bloomberg.

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По данным BloombergNEF, продажи полностью электрических автомобилей в этом году будут расти самыми медленными темпами с 2019 года, а неожиданная остановка динамики усилит конкуренцию.

"При замедлении спроса на электромобили на европейский рынок заходят китайские модели, противопоставить которым местным производителям нечего. Например, BYD Dolphin соответствует по характеристикам и оснащению Volkswagen ID.3, но стоит на 7 тысяч евро дешевле. По выпуску электромобилей в штуках Volkswagen уступает BYD более чем в два раза.

Поэтому Volkswagen, Renault и Stellantis обдумывают концепцию перезагрузки отрасли на основе широкой кооперации - "Airbus в автопроме" - для создания дешевого конкурентоспособного электромобиля. Обсуждаются варианты от объединения НИОКР до создания единых производственных цепочек в пределах ЕС", - говорится в сообщении.

Глава Renault Лука де Мео продвигает единую компактную платформу для электромобилей стоимостью 20 тысяч евро, зато руководитель Stellantis Карлос Таварес больше заинтересован в слияниях и поглощениях.

Отмечается, что Volkswagen, который сильно пострадал от "дизельгейта", до сих пор не оправился от последствий проблем с первыми массовыми электромобилями.

Последней линией обороны считают торговые и регуляторные барьеры. Еврокомиссия уже расследует госпомощь производителям Китая, и до июля не исключено введение дополнительных пошлин на китайские электромобили.

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Экономическая правда