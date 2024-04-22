Фонд госимущества выставил на приватизацию еще один протезный завод

фото: Прозорро.Продажи

Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион единый имущественный комплекс Николаевского государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия. Стартовая цена - 11,39 млн грн без НДС.

Об этом сообщается на сайте Прозорро.Продажи.

Заявки принимаются с 12 апреля по 6 мая включительно. Аукцион запланирован на 7 мая.

фото: Прозорро.Продажи

Отмечается, что в состав лота входят семь зданий и сооружений общей площадью 2021,6 кв. м (трехэтажное здание площадью 1906,8 кв. м, гараж, беседка, ограждение), земельный участок 0,20 га, а также - более 1500 единиц движимого имущества: оборудование, мебель, инвентарь и т.д., шесть транспортных средств.

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При этом среди условий продажи:

сохранение профиля деятельности предприятия в течение 10 лет,

недопущение увольнения работников в течение шести месяцев с даты перехода права собственности,

погашение в течение шести месяцев долгов по зарплате и перед бюджетом в размере, который сложится на дату перехода права собственности на объект приватизации.

Также сообщается, что Николаевское ДЭПОП не имеет кредиторской задолженности. Объем реализации продукции за 2021-2023 годы - 58,35 млн грн. В 2023 году предприятие получило 163 тыс грн чистой прибыли.

Напомним:

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В конце февраля ФГИУ провел успешный онлайн-аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного коммерческого предприятия "Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие".

Стартовая цена объекта составляла 31,3 млн грн и в ходе торгов выросла в пять раз, до 165 млн грн. Всего за лот соревновались 14 участников. В то же время новый владелец должен оплатить задолженность предприятия - более 34 млн грн.

Как отмечает liga.net, в октябре 2023 года Фонд госимущества продал Хмельницкое государственное протезно-ортопедическое предприятие за 32 млн грн.

"Его хотел приватизировать Красный Крест, но проиграл местному "Тандем Трейдингу".

Через месяц по решению суда аукцион был отменен, а предприятие арестовано, потому что выяснилось, что за фирмой, вероятно, стоит начальник Центрального управления продовольственного обеспечения командования Сил логистики ВСУ. У него не было достаточных легальных доходов, чтобы приобрести такой дорогой объект", - пишет liga.net.

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Экономическая правда