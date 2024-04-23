Последствие обстрела телебашни: Харьков и близлежащие населенные пункты остались без цифрового ТВ
Вторник, 23 апреля 2024, 10:35 -
Вследствие обстрела харьковской телебашни 22 апреля в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового ТВ.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
"В результате обстрела в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания", - говорится в сообщении.
По его словам, харьковчане могут подключить кабельное и спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают.
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Напомним:
Российские войска 22 апреля нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. По предварительным данным, в понедельник Россия ударила по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове ракетой Х-59.
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