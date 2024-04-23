Последствие обстрела телебашни: Харьков и близлежащие населенные пункты остались без цифрового ТВ

Вследствие обстрела харьковской телебашни 22 апреля в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового ТВ.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрела в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания", - говорится в сообщении.

По его словам, харьковчане могут подключить кабельное и спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают.

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Напомним:

Российские войска 22 апреля нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. По предварительным данным, в понедельник Россия ударила по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове ракетой Х-59.