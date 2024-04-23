США планируют ввести санкции против китайских банков из-за помощи России - WSJ

Соединенные Штаты разрабатывают проект санкций, которые могут отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, чтобы заставить Пекин прекратить торговую поддержку российской военной промышленности.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США.

Отмечается, что именно помощь Китая позволила РФ восстановить свой военно-промышленный потенциал, поскольку именно Пекин стал основным поставщиком электронных схем, деталей самолетов, машин и станков. Кроме того, часть китайских банков выступает посредниками в коммерческом экспорте в Россию, обрабатывая платежи и предоставляя компаниям-клиентам кредиты для торговых операций.

Сейчас США пытается дипломатически повлиять на Пекин, чтобы заставить китайскую ограничить экспорт технологий в РФ. По данным WSJ, введение санкции против банков может произойти, если Китай проигнорирует "дипломатическое давление" со стороны Вашингтона.

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Власти США надеются, что совокупное "дипломатическое давление" Запада сможет предотвращать необходимость принимать меры, которые могли бы разрушить "хрупкое перемирие" между США и КНР.

Издание уточняет, что лишение китайских банков доступа к доллару может иметь гораздо большие последствия, чем обычные санкции. Для Китая, который борется с растущими кредитными проблемами, такие ограничения могут быть особенно болезненными.

Добавляется, что госсекретарь США Энтони Блинкен должен прибыть с трехдневным визитом в Китай 24 апреля. В последние недели США стали все активнее обвинять Китай в поддержке российского ВПК.

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Напомним:

Несмотря на отсутствие прямой летальной помощи, КНР экспортирует оборудование, технологий, а также делится снимками из космоса для использования в войне против Украины, и наращивания военной промышленности.

Экономическая правда.