Сумма выплат "єВідновлення" приближается к 15 миллиардам: почему могут отказать в компенсации

Общая сумма всех согласованных выплат по программе "єВідновлення" достигла почти 15 миллиардов гривен, а общее количество согласованных заявлений составляет 52,4 тысячи.

Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, количество заявлений, по которым согласовали выплату компенсации в случае поврежденного, а не уничтоженного жилья, превысило отметку в 50 тыс. Это 60% от общего количества всех поданных на этот вид компенсации заявлений. Процент отказов составляет 20%.

Народный депутат отметила, что чаще всего заявители получают отказы в пяти случаях.

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В первом случае жилье не подпадает под саму услугу, то есть оно не повреждено, а, например, разрушено. Поэтому эти заявки будут проходить по другой классификации - возмещение за полностью уничтоженные жилые объекты.

Вторая причина - когда заявитель подает недостоверную информацию о повреждении своего жилья и его степени. Третьей причиной является то, что заявитель сам отказался от компенсации, ведь ожидает запуска следующих этапов программы.

Четвертой причиной отказа является то, что заявление касается места общего пользования, то есть повреждении, например, общее пространство в многоэтажках.

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Пятая - когда объект недвижимого имущества был уже восстановлен за счет доноров/своими силами и прочее.

Также еще одним препятствием при получении компенсации является случай, когда недвижимость не зарегистрирована в государственном реестре прав. В этом случае нардеп советует как можно быстрее обратиться к нотариусу и внести эти данные. Тогда даже в случае потери документов на жилье, эта информация будет в реестре, и ее в любой момент можно будет получить.

Также есть случаи подачи заявления о предоставлении компенсации лицом, которое не может быть получателем компенсации в соответствии с Законом №2923-IX, которым регулируется порядок их выплат.

Кроме этого, в будущем будут отказывать в заявлениях, поданных позже, чем один год с момента окончания военного положения.

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Напоминаем:

Украинцы уже использовали половину средств, которые по программе "єВідновлення" им согласовали в качестве компенсации за уничтоженное жилье. Речь идет о 4,3 млрд гривен - именно на такую сумму заключили сделок купли-продажи владельцы 2060 жилищных сертификатов "єВідновлення".