В порт большой Одессы впервые с 2022 года зашел "настоящий" контейнеровоз из Китая

"Pros Hope" на карте. VesselFinder

21 апреля к одному из терминалов Одессы пришвартовался специализированный контейнеровоз "Pros Hope", который без остановок приплыл из Китая.

Об этом сообщает Одесское региональное изданием "Думская".

Ранее в Одессу приплывали контейнеровозы, но это не были специализированные контейнеровозы.

"Pros Hope" - "чистый" контейнеровоз, построенный в 2005 году в Румынии на верфи Vard Tulcea. Судно имеет длину 148 метров, ширину 24 метра. Управляет контейнеровозом немецкая компания Interorient Marine Services, - сообщают в издании.

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Контейнеровоз плывет под флагом Панамы.

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Напомним:

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В один из портов Большой Одессы - Черноморск - 3 апреля по морскому коридору прошел первый контейнеровоз за время большой войны. 4 апреля судно уже отправилось в обратный путь в Констанцу (Румыния).

Россияне днем 19 апреля нанесли удар по морскому порту "Южный" - ракеты попали в портовые сооружения.

Экономическая правда