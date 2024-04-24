В энергосистеме дефицит: без света более 200 тысяч потребителей
Из-за повреждения энергообъектов в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии, из-за ограничения потребления без света остается 207 тысяч потребителей на Харьковщине.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"В течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 207 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье", - говорится в сообщении.
В Одесской области в результате утренней атаки повреждена часть оборудования местного облэнерго. Обесточена часть потребителей в одном из районов Одессы. Продолжаются ремонтные работы.
Из-за непогоды обесточены на утро 23 населенных пункта в Хмельницкой области. По другим причинам на утро обесточены 400 населенных пунктов.
Из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях.
Напомним:
В результате утренней ракетной атаки по Одессе 24 апреля повреждены воздушные линии электропередач, часть жителей города осталась без света.