В энергосистеме дефицит: без света более 200 тысяч потребителей

Из-за повреждения энергообъектов в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии, из-за ограничения потребления без света остается 207 тысяч потребителей на Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 207 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье", - говорится в сообщении.

В Одесской области в результате утренней атаки повреждена часть оборудования местного облэнерго. Обесточена часть потребителей в одном из районов Одессы. Продолжаются ремонтные работы.

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Из-за непогоды обесточены на утро 23 населенных пункта в Хмельницкой области. По другим причинам на утро обесточены 400 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях.

Напомним:

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В результате утренней ракетной атаки по Одессе 24 апреля повреждены воздушные линии электропередач, часть жителей города осталась без света.