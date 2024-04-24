Вечером будут применены ограничения энергоснабжения для промышленности во всех регионах - Укрэнерго
24 апреля с 18:00 до 22:00 будут применены контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности) по всей стране.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Так, ограничения потребления для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены по всем регионам Украины.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса ограничиваться не будет.
"Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность и бизнес - максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания", — добавили в компании.
Нагадаємо:
Из-за повреждения энергообъектов в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии, из-за ограничения потребления без света остается 207 тысяч потребителей на Харьковщине.
В результате утренней ракетной атаки по Одессе 24 апреля повреждены воздушные линии электропередач, часть жителей города осталась без света.