Вечером будут применены ограничения энергоснабжения для промышленности во всех регионах - Укрэнерго

24 апреля с 18:00 до 22:00 будут применены контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности) по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, ограничения потребления для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены по всем регионам Украины.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса ограничиваться не будет.

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"Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность и бизнес - максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания", — добавили в компании.

Нагадаємо:

Из-за повреждения энергообъектов в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии, из-за ограничения потребления без света остается 207 тысяч потребителей на Харьковщине.

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В результате утренней ракетной атаки по Одессе 24 апреля повреждены воздушные линии электропередач, часть жителей города осталась без света.