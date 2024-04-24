Внаслідок ранкової атаки частина Одеси залишилась без електропостачання

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Одесі 24 квітня пошкоджено повітряні лінії електропередач, частина жителів міста залишилась без світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та Суспільне Одеса.

"Сьогодні вранці Одеса зазнала чергової ворожої атаки, внаслідок якої було пошкоджено повітряні лінії. Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста", – повідомляють у ДТЕК.

Як зазначають кореспонденти Суспільного, під час вибухів у частини жителів його були перебої зі світлом, у деяких його вимкнули.

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У міністерстві енергетики також додали, що через обстріл були відключені повітряні лінії та підстанції, є знеструмлені споживачі.

Наразі працівники ДТЕК працюють над тим, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня.

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Російська армія вранці 24 квітня завдала ракетного удару по Одесі, постраждала 43-річна жінка.