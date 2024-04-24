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В енергосистемі дефіцит: без світла понад 200 тисяч споживачів

Середа, 24 квітня 2024, 11:34 - Артур Крижний

Через пошкодження енергооб'єктів протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, через обмеження споживання без світла залишається 207 тисяч споживачів на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 207 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі", - йдеться у повідомленні.

На Одещині внаслідок ранкової атаки пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Знеструмлено частину споживачів в одному з районів Одеси. Тривають ремонтні роботи.

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Через негоду знеструмлено на ранок 23 населені пункти в Хмельницькій області. З інших причин на ранок знеструмлені 400 населених пунктів.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях.

Нагадаємо:

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Внаслідок ранкової ракетної атаки по Одесі 24 квітня пошкоджено повітряні лінії електропередач, частина жителів міста залишилась без світла.

енергетика електроенергія Укренерго
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