Часть Святошинского района столицы без электричества: когда вернут свет

В Святошинском районе столицы часть домов временно осталась без света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Энергетики ликвидируют последствия аварии. В эти минуты переключаем дома по резервным источникам питания", - говорится в сообщении.

Также без электричества осталась часть Бучанского района Киевской области.

Реклама:

"По предварительным прогнозам, должны вернуть свет в дома в течение ближайших двух часов", - добавили в энергокомпании.

Напомним:

В результате утренней ракетной атаки по Одессе 24 апреля повреждены воздушные линии электропередач, часть жителей города осталась без света.

Реклама:

Из-за повреждения энергообъектов в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии, из-за ограничения потребления без света остается 207 тысяч потребителей на Харьковщине.