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Часть Святошинского района столицы без электричества: когда вернут свет

Среда, 24 апреля 2024, 11:44 - Артур Крыжный

В Святошинском районе столицы часть домов временно осталась без света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Энергетики ликвидируют последствия аварии. В эти минуты переключаем дома по резервным источникам питания", - говорится в сообщении.

Также без электричества осталась часть Бучанского района Киевской области.

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"По предварительным прогнозам, должны вернуть свет в дома в течение ближайших двух часов", - добавили в энергокомпании.

Напомним:

В результате утренней ракетной атаки по Одессе 24 апреля повреждены воздушные линии электропередач, часть жителей города осталась без света.

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Из-за повреждения энергообъектов в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии, из-за ограничения потребления без света остается 207 тысяч потребителей на Харьковщине.

энергетика электроэнергия Киев
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